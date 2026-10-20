Доходы, имущество и банковские операции: как будут назначать АСП в Казахстане с 2027 года
В Казахстане утвердили новые условия предоставления адресной социальной помощи. Соответствующее постановление подписал премьер-министр. Документ вступит...
Выпуск ТВ-новостей — 19.10.26-идео
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