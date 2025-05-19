Ровно 200 тысяч тенге – столько объявили сбор на выпускной в обычной алматинской государственной школе.

“Я представил такую картину. Подходит дочь к отцу: «Папа, у меня выпускной, я закончила школу, училась отлично. Нужно 200 тысяч». А у отца зарплата 250. Он думает: может, взять в рассрочку, может, занять. А дочь добавляет: «Мне еще нужно платье, туфли, макияж…» В итоге — 300–400 тысяч. Скандалы, слёзы, обиды. А что там за выпускной за такие деньги — вообще непонятно”, — сказал он.

Выпускные вечера всё чаще превращаются в гонку за внешним лоском и «престижем», где финансовое бремя ложится на родителей, часто не в состоянии покрыть эти траты.

В комментариях под видео развернулась оживлённая дискуссия.

“Школа не причем, вы сами аппетиты детей послушайте, они сами все организовывают, родители только выполняют их просьбу, сама дочь выпускала в прошлом году, знаю непонаслышке… Так что не торопитесь винить школу и учителей”. “Сын отказался от выпускного, сказал не надо тратить деньги, лучше мне на учебу потратите”. “Класс моего сына отказались от выпускного, пикника, винъеток. Родители уговаривали и не уговорили. У них на уме только ЕНТ. Нет соперничества что у кого-то пир и все такое. Умеют выстаивать границу. Не то что мы когда-то”. “У нас родители хотят повеселиться, вспоминая свои выпускные в столовых. За ресторан предоплату внесли уже в октябре. Плюс список хотелок, фотосессия в фотостудии, отдых на природе. Родители сами потакают деткам- конфеткам”.

Что запрещено при проведении Последнего звонка?

На фоне этой ситуации в Мангистауской области напомнили о официальных запретах при организации Последнего звонка, озвученных на брифинге Центра общественных коммуникаций.

По словам заместителя руководителя областного управления образования Куралай Газимовой, запрещено:

Собирать деньги с родителей на найм аниматоров, праздничных агентств, частных студий

Проводить сбор средств на фуршеты, подарки учителям или школе, аренду лимузинов и авто

Устраивать гуляния в кафе, ресторанах, парках, на набережных и других общественных местах

Если выпускники планируют прогулку на природу, необходимо строго соблюдать ряд условий:

Издать приказ по школе

Получить согласие родителей

Письменно уведомить местную полицию о маршруте

Кроме того, в каждой прогулке обязательно должны участвовать:

Ответственный представитель школы,

Врач,

Инспектор полиции.

Как и в предыдущие годы, проводить торжественные мероприятия в развлекательных заведениях категорически запрещено.

Баланс между традициями и здравым смыслом

Общественность и педагоги призывают к более осознанному подходу к празднованию Последнего звонка и выпускного вечера. Вместо затратных банкетов — памятные, но скромные мероприятия, где в центре внимания — не антураж, а сам выпускник и его достижения.