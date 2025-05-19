История родителя одной из алматинских выпускниц вызвала бурную реакцию в соцсетях. Мужчина в соцсетях рассказал, что в школе Алматы объявили сбор с каждой семьи на организацию выпускного вечера, передает Finratings.kz.
Ровно 200 тысяч тенге – столько объявили сбор на выпускной в обычной алматинской государственной школе.
“Я представил такую картину. Подходит дочь к отцу: «Папа, у меня выпускной, я закончила школу, училась отлично. Нужно 200 тысяч». А у отца зарплата 250. Он думает: может, взять в рассрочку, может, занять. А дочь добавляет: «Мне еще нужно платье, туфли, макияж…» В итоге — 300–400 тысяч. Скандалы, слёзы, обиды. А что там за выпускной за такие деньги — вообще непонятно”, — сказал он.
Выпускные вечера всё чаще превращаются в гонку за внешним лоском и «престижем», где финансовое бремя ложится на родителей, часто не в состоянии покрыть эти траты.
В комментариях под видео развернулась оживлённая дискуссия.
“Школа не причем, вы сами аппетиты детей послушайте, они сами все организовывают, родители только выполняют их просьбу, сама дочь выпускала в прошлом году, знаю непонаслышке… Так что не торопитесь винить школу и учителей”.
“Сын отказался от выпускного, сказал не надо тратить деньги, лучше мне на учебу потратите”.
“Класс моего сына отказались от выпускного, пикника, винъеток. Родители уговаривали и не уговорили. У них на уме только ЕНТ. Нет соперничества что у кого-то пир и все такое. Умеют выстаивать границу. Не то что мы когда-то”.
“У нас родители хотят повеселиться, вспоминая свои выпускные в столовых. За ресторан предоплату внесли уже в октябре. Плюс список хотелок, фотосессия в фотостудии, отдых на природе. Родители сами потакают деткам- конфеткам”.
Что запрещено при проведении Последнего звонка?
На фоне этой ситуации в Мангистауской области напомнили о официальных запретах при организации Последнего звонка, озвученных на брифинге Центра общественных коммуникаций.
По словам заместителя руководителя областного управления образования Куралай Газимовой, запрещено:
- Собирать деньги с родителей на найм аниматоров, праздничных агентств, частных студий
- Проводить сбор средств на фуршеты, подарки учителям или школе, аренду лимузинов и авто
- Устраивать гуляния в кафе, ресторанах, парках, на набережных и других общественных местах
Если выпускники планируют прогулку на природу, необходимо строго соблюдать ряд условий:
- Издать приказ по школе
- Получить согласие родителей
- Письменно уведомить местную полицию о маршруте
Кроме того, в каждой прогулке обязательно должны участвовать:
- Ответственный представитель школы,
- Врач,
- Инспектор полиции.
Как и в предыдущие годы, проводить торжественные мероприятия в развлекательных заведениях категорически запрещено.
Баланс между традициями и здравым смыслом
Общественность и педагоги призывают к более осознанному подходу к празднованию Последнего звонка и выпускного вечера. Вместо затратных банкетов — памятные, но скромные мероприятия, где в центре внимания — не антураж, а сам выпускник и его достижения.
“Праздник не должен превращаться в повод для давления на родителей. Школа — это про знания, людей, воспоминания. А не про конкуренцию в платьях и шоу-программах”, — пишут пользователи в соцсетях.
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