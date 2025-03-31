Мажилисмены разработали законопроект по поддержке дачников, сообщил депутат Асхат Аймагамбетов.

В Казахстане сотни тысяч дачников годами выращивают овощи, фрукты, ягоды. Они обеспечивают не только себя, но и местные рынки натуральной продукцией. Для одних — это хобби. Для других — способ прокормить семью. А для кого-то — источник дохода и часть образа жизни. Однако сегодня дачники сталкиваются с серьёзными проблемами», — отметил депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

Депутат отметил, во многих дачных массивах нет базовой инфраструктуры, отсутствует стабильный полив, разбиты дороги, нет регулярного вывоза мусора. Местные акиматы часто не могут эффективно решать эти вопросы, так как не имеют полномочий и чёткой ответственности.

«В законодательстве не определён правовой статус садоводческих товариществ — нет чётких прав и обязанностей, отсутствует прозрачность в деятельности кооперативов. На встречах с гражданами часто поднимаются и другие вопросы: завышенные налоги на дачные участки, высокие тарифы на воду и электричество, недоступность субсидий и льгот, которые есть у крупных аграриев, но не у дачников. Кроме того, летом в дачных посёлках живут десятки тысяч людей, в основном пожилые, но помощь туда часто не доезжает», — подчеркнул депутат.

Группа депутатов, разработали законопроект по поддержке садоводства.

«Цель — признать дачное хозяйство частью малой аграрной экономики и создать условия для его развития. Поддержка дачников — это занятость, доход и семейное дело для тысяч казахстанцев, воспитание трудолюбия у детей и внуков, которые летом работают на дачах, вклад в продовольственную безопасность страны. Дачи должны быть не обузой, а доступным, удобным и выгодным способом ведения хозяйства», — заключил Асхат Аймагамбетов.

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