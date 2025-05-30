Казахстанские участники программы «Болашак» уезжают учиться в США и страны Европы. Об этом LS сообщили в комитете высшего и послевузовского образования.
По информации ведомства, с 3 марта по 16 мая этого года в рамках данного проекта было принято 675 заявок по категории «самостоятельно поступивший претендент на академическое обучение» в зарубежном вузе. В том числе 655 человек будут учиться на магистратуре и 20 – на докторантуре.
Социальными науками будет поглощен 231 студент. Инженерно-техническую специальность выбрали 211 казахстанцев. По линии образования пройдут обучение 163 человека. Медициной будут охвачены 43 поступивших, естественными науками – 20, а креативной индустрией – семь.
Больше половины стипендиатов отправятся в США – 425 человек, или 62,96%. В Великобритании приобретут новые знания 234 казахстанца (34,67%). Помимо этого, в Австралию поступили семь человек (1,04%), в Нидерланды, Россию, Чехию – по двое (по 0,30%), в Ирландию, Францию и Швецию – по одному (по 0,15%).
Между тем внутри страны также сформировали госзаказ по наиболее востребованным кадрам.
60% грантов направлены на подготовку инженерных и сельскохозяйственных кадров. 21% придется на подготовку учителей, а 19% охватят сферу услуг, гуманитарных и естественных наук, бизнеса. Всего планируется обеспечить господдержкой 79,9 тыс. казахстанских студентов. В 2024 году из 183,6 тыс. человек по госзаказу прошли 76,6 тыс. человек.
Помимо этого, в текущем году будет привлечено 4,5% иностранных студентов (4,3% в 2024 году).
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