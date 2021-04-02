Выставка художника и книжного иллюстратора открылась в Костанае

В этом году исполняется 114 лет со дня рождения советского художника и книжного иллюстратора Николая Шишловского. Этой дате было решено посвятить новую выставку картин в стенах краеведческого музея, передает alau.kz

Издания книг с иллюстрациями советского художника Николая Шишловского возможно, бывали в руках костанайских читателей. Часть книг с произведениями Пушкина, Чехова, Гоголя, Твардовского, выпущенных в советское время имеют художественное сопровождение именно этого автора. Иллюстрации Николая Шишловского украшали издания ряда книг, выпущенных в СССР в 40-ые годы. Начиная свой творческий путь, как книжный иллюстратор, Николай Шишловский вскоре стал одним из известных художников советской эпохи. И вот теперь жители Костаная смогут увидеть его зрелые работы, которые раньше хранились в фонде краеведческого музея.

«В Костанайском областном историко-краеведческом музее в экспозиции открыта выставка художника Николая Александровича Шишловского. Это русский советский график, художник книги. Участник Великой Отечественной Войны, кавалер Ордена Красной Звезды. Создавал портреты, поэтические пейзажи, жанровые работы. Например, в издательстве «Художественная литература» он оформил более 20 книг»,- рассказала методист отдела Костанайского областного историко-краеведческого музея Гаухар Жумабаева.

Пройдя войну, Николай Шишловский с особой осторожностью подходил к оформлению посвященной тем событиям литературе. В частности, создавая иллюстрации к «Фронтовым стихам» Твардовского. Но там же на войне у художника возник и еще один интерес — к Востоку, который он и стал изображать в своих более поздних работах. Для этого он отправлялся в поездки по городам, и вскоре стал путешествовать по всему Советскому Союзу.

«Он очень много путешествовал. В Таллине он путешествовал, он был в Хиве, в Крыму пейзажи он делал – зарисовки. Также он применял художественные материалы и также на месте писал свои графические работы»,- продолжила Гаухар Жумабаева.

Теперь картины городов, которые выполнил Шишловский, можно увидеть на костанайской выставке. А вместе с ними ознакомиться и с еще одним типом работ художника, который сегодня можно редко встретить среди работ современных авторов — это картины в технике линогравюра.

«Рисовал на линолеуме. Линогравюра от слова «линолеум». Затем он вырезал каждую деталь и делал оттиск на бумагу. То есть отпечаток уже. Это сложная техника. Может и неделя уйти, и месяц. Художник может полгода над ней работать»,- пояснила методист музея.

В фондах областного музея хранятся больше 50 работ советского художника Шишловского. Но в экспозиции представили лишь десяток его самых примечательных работ. Увидеть их может каждый желающий в стенах краеведческого музея. Выставка будет доступна в течение двух недель.

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