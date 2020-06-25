Выставка художника Сергея Лугового открывается в Костанае

В Костанае готовятся к открытию выставки городского художника Сергея Лугового. Ее приурочили к 65-летию автора. Большинство представленных там картин созданы в жанре сюрреализма, но сам автор называет их «реалистической живописью», передает alau.kz

К 65-летию костанайского художника Сергея Лугового в историко-краеведческом музее открывается персональная выставка. Часть работ, созданных им в 80-ые, 90-ые и современное время поражают своей откровенностью. Но так художник лишь хотел передать главную мысль картины, не менее обнажающую жизнь общества.

«Вот 90-ые годы, 80-ые мы там видим, что нравы рушатся. Рисовать просто, когда человек засовывает руку кому-то в карман – банально. Самое важное, что человек начинает разлагаться в сознании и вот это разложение, наверное, так чувствуется»,- высказался Сергей Луговой.

Художник называет свой стиль «реалистической живописью», но обычному зрителю он покажется схожим с жанром сюрреализма. В нем написана и одна из близких автору картин — «Битва во вторник за среду». В нем автор видит предчувствие завтрашнего дня, в бой за который вступают две ключевые фигуры картины.

«Очень необычные композиции. Они выливаются и в необычные их названия. Например, «Вынос тела» или «Устаревшая альтернатива алым парусам». То есть сами названия уже интригуют во многом, как и интригуют сюжеты художника. Эти работы наш новый зритель увидит впервые, а кто-то встретится со своими старыми знакомыми, скажем так»,- рассказала Сая Калинова, заведующая отделом Костанайского областного историко-краеведческого музея.

В зале музея выставлены 45 работ. Увидеть их костанайцы смогут в июле и в августе. Но прийти сюда группами по несколько человек, увы, не смогут. Из-за карантина в зале могут находиться всего от 1 до 3 посетителей. Но даже такие индивидуальные показы будут сопровождаться пояснениями экскурсовода, который постарается ближе познакомить зрителя с творчеством Сергея Лугового.

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