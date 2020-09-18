Выставка одного предмета открылась в краеведческом музее

В Костанае открылась уникальная экспозиция одного предмета. Сотрудники областного историко-краеведческого музея представили на выставке древний кинжал каменного века, передает alau.kz

Эта вещь была погребена под землей несколько тысяч лет, а теперь от любопытства современного человека ее отделяет лишь стекло. Среди множества экспонатов краеведческого музея эта находка не сравнима ни с чем. Она уникальна настолько, что ей даже посвятили собственную выставку.

«В январе 2013 года в наш историко-краеведческий музей была передана уникальная находка эпохи каменного века. Орудие из рога гигантского оленя. Орудие было обнаружено лесником Литвиновым на берегу реки Уй близ села Белояровка Федоровского района»,- рассказала экскурсовод Костанайского областного историко-краеведческого музея Зарина Сакаева.

В нашем регионе это орудие обнаружили совершенно случайно. Но сразу же поняли, что находка — редкий кинжал. Подобное орудие было найдено на Урале еще в конце XIX века, и теперь оно хранится в Свердловском областном краеведческом музее. А информация о нем размещена на крупном сайте, который задуман как гид по музеям России.

Кинжал сделан из рога вымершего оленя, которого ученые называют большерогим, гигантским или ирландским оленем. Именно в Ирландии было обнаружено множество скелетов этого двухметрового животного. Но обитали такие олени и в Казахстане.

«В экспозиции нашего музея представлен череп гигантского оленя Megaloceros. Бесспорно, он считается самым красивым оленем, жившим на Земле. Это громадное животное в размахе рогов достигало 4 метров, а вес достигал 37 килограмм»,- пояснила Зарина Сакаева.

Древний кинжал в областном краеведческом музее хранится уже 7 лет. Но перед глазами посетителей экспозиций он предстает не так часто, как мог бы. От того ценнее сама возможность увидеть его в непосредственной близости. Выставка кинжала будет открыта только до середины октября. Попасть на нее можно со вторника по субботу с 10 утра до 5 часов вечера.

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