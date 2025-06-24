В Казахстане стартовала масштабная акция «Тахограф» по контролю за соблюдением режима труда и отдыха водителями. С 20 июня по 20 июля Министерство транспорта проверяет, сколько часов за рулём проводят водители автобусов, фур и грузовиков, и как соблюдаются требования законодательства, передает BAQ.KZ.
Особое внимание — использованию тахографов, фиксирующих время управления транспортом. Согласно правилам, за рулём можно находиться не более 9 часов в день, а после 4,5 часов подряд — обязателен перерыв не менее 45 минут.
Контроль охватит международные и междугородние пассажирские перевозки, перевозку опасных и обычных грузов, нерегулярные и регулярные маршруты.
Штрафы — внушительные:
- для водителей — 10 МРП;
- для перевозчиков — от 5 до 50 МРП.
Водителей и компании наказывают за несоблюдение режима, использование чужих или неисправных тахографов, а также за игнорирование правил в дальнобойных рейсах.
По данным Министерства, регулярное нарушение режима — одна из причин ДТП и усталости за рулём. Акция «Тахограф» должна не только навести порядок, но и предотвратить трагедии на дорогах.
Проверки будут проводиться на трассах, пунктах контроля и в автопарках по всей стране.
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