За попытку получить смартфон заключенному увеличили срок в Костанае

Приговором суда №2 Костаная ранее содержащийся в учреждении УК 161/2 ДУИС по Костанайской области осужденный Бекетов осужден к 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба агентства по противодействию коррупции.

Осужденный 3 мая через посредника совершил дачу взятки специалисту контролеру ВЧ 6697 Национальной гвардии в сумме 10 тысяч тенге из ранее оговоренной суммы в размере 50 тысяч тенге, за пронос в УК 161/2 мобильного телефона.

Ранее он был осужден на полтора года, ему оставалось отбыть в колонии восемь месяцев.

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