За убийство осуждён рецидивист в Костанайской области

Наказание назначено жителю Костанайской области за совершение убийства. Изначально он обвинялся и в незаконном лишении человека свободы. Как выяснилось в ходе закрытого судебного процесса, житель Лисаковска, нетрезвый 37-летний Никита Хохряков, ночью 12 октября прошлого года, на улице познакомился с супружеской парой.

Мужчина хотел продолжить употребление алкоголя. Хохряков позвал их к себе на съемную квартиру, допивать его коньяк, где гость, по словам подсудимого, начал его оскорблять и угрожать ножом. Вырванным из рук оружием Хохряков нанес мужчине смертельные ранения. После этого жене убитого он скотчем заклеил рот, связал руки и ноги. Сходив за новым спиртным, он её развязал, но избил и пообещал не отпускать.

Женщина выбралась из квартиры сама, только когда Хохряков уснул следующей ночью. Из-за процессуальных неточностей, подсудимого признали виновным только в совершении убийства. Но, как выяснилось, оно не первое. Его уже осуждали за аналогичное преступление в 2007 году на 10 лет. Сейчас его, как рецидивиста, приговорили к 13 годам заключения в колонии с максимальным режимом безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

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