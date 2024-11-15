Заявление на пенсию могут поставить на ожидание: что это значит





В Казахстане внесли изменения в правила назначения базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту. Поправки утверждены приказом министра труда и социальной защиты населения от 6 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Несколько выплат по одному заявлению

С 24 октября вводится понятие композитной услуги. По выбору заявителя при достижении пенсионного возраста можно будет подать одно заявление для назначения выплат из Единого накопительного пенсионного фонда, государственной базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту.

На исправление ошибок дадут время

При обнаружении ошибок или неточностей в заявлении и документах предусмотрен «цифровой лист ожидания». Заявителю направят уведомление о приостановлении оказания услуги и предоставят время для устранения недостатков:

не более десяти рабочих дней — при назначении пенсионных выплат по возрасту;

не более восьми рабочих дней — при назначении базовой пенсионной выплаты.

Этот период не включается в общий срок оказания услуги. Если недостатки устранены вовремя, датой приёма заявления считается день первоначального обращения. После исправления ошибок рассмотрение возобновляется.

Представленные документы, включая оригиналы, возвращаются заявителю и не принимаются Государственной корпорацией на хранение.

Как подтвердить пенсионные взносы

Периоды перечисления обязательных пенсионных взносов подтверждаются сведениями централизованной базы данных.

Если взносы перечислялись не полностью или несвоевременно, в зависимости от наличия документов могут использоваться справки работодателя, его правопреемника или архивного учреждения, а также решение суда.

Для отдельных категорий, включая предпринимателей и лиц, занимавшихся частной практикой, уточнён порядок учёта взносов, перечисленных до 1 июля 2006 года. Полный год учитывается при внесении не менее установленной годовой суммы. Если сумма меньше, период определяется пропорционально.

Несколько перечислений за один месяц учитываются как один месяц участия в накопительной пенсионной системе.

Излишне или ошибочно уплаченные взносы, уже учтённые при назначении пенсионных выплат по возрасту, возврату не подлежат.

Когда могут отказать

Основаниями для отказа в приёме заявления и документов могут стать неполный пакет, недействительные документы, несоответствие персональных сведений, отсутствие права на пенсию или согласия на доступ к необходимым персональным данным. Также отказ предусмотрен, если заявитель не исправил недостатки в установленный срок.

Отказать в назначении пенсии могут при выявлении недостоверных документов или сведений, несоответствии установленным требованиям, отсутствии необходимого согласия на доступ к данным либо неустранении недостатков.

При оформлении базовой пенсии через портал необходимые сведения запрашиваются из государственных цифровых систем. Уведомление о принятии электронного заявления поступает в личный кабинет.

Согласно сообщению, приказ вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением отдельных положений. Норма о композитной услуге начинает действовать с 24 октября 2026 года.

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