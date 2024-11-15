Заявление на пенсию могут поставить на ожидание: что это значит

В Казахстане внесли изменения в правила назначения базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту. Поправки утверждены приказом министра труда и социальной защиты населения от 6 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Несколько выплат по одному заявлению
С 24 октября вводится понятие композитной услуги. По выбору заявителя при достижении пенсионного возраста можно будет подать одно заявление для назначения выплат из Единого накопительного пенсионного фонда, государственной базовой пенсии и пенсионных выплат по возрасту.
На исправление ошибок дадут время
При обнаружении ошибок или неточностей в заявлении и документах предусмотрен «цифровой лист ожидания». Заявителю направят уведомление о приостановлении оказания услуги и предоставят время для устранения недостатков:
- не более десяти рабочих дней — при назначении пенсионных выплат по возрасту;
- не более восьми рабочих дней — при назначении базовой пенсионной выплаты.
Этот период не включается в общий срок оказания услуги. Если недостатки устранены вовремя, датой приёма заявления считается день первоначального обращения. После исправления ошибок рассмотрение возобновляется.
Представленные документы, включая оригиналы, возвращаются заявителю и не принимаются Государственной корпорацией на хранение.
Как подтвердить пенсионные взносы
Периоды перечисления обязательных пенсионных взносов подтверждаются сведениями централизованной базы данных.
Если взносы перечислялись не полностью или несвоевременно, в зависимости от наличия документов могут использоваться справки работодателя, его правопреемника или архивного учреждения, а также решение суда.
Для отдельных категорий, включая предпринимателей и лиц, занимавшихся частной практикой, уточнён порядок учёта взносов, перечисленных до 1 июля 2006 года. Полный год учитывается при внесении не менее установленной годовой суммы. Если сумма меньше, период определяется пропорционально.
Несколько перечислений за один месяц учитываются как один месяц участия в накопительной пенсионной системе.
Излишне или ошибочно уплаченные взносы, уже учтённые при назначении пенсионных выплат по возрасту, возврату не подлежат.
Когда могут отказать
Основаниями для отказа в приёме заявления и документов могут стать неполный пакет, недействительные документы, несоответствие персональных сведений, отсутствие права на пенсию или согласия на доступ к необходимым персональным данным. Также отказ предусмотрен, если заявитель не исправил недостатки в установленный срок.
Отказать в назначении пенсии могут при выявлении недостоверных документов или сведений, несоответствии установленным требованиям, отсутствии необходимого согласия на доступ к данным либо неустранении недостатков.
При оформлении базовой пенсии через портал необходимые сведения запрашиваются из государственных цифровых систем. Уведомление о принятии электронного заявления поступает в личный кабинет.
Согласно сообщению, приказ вводится в действие с 1 января 2026 года, за исключением отдельных положений. Норма о композитной услуге начинает действовать с 24 октября 2026 года.
Почти 50 километров дороги от Узунколя до Ершовки отремонтировали в Костанайской области
Около 6 млрд тенге вернули жертвам мошенников в Казахстане
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.