Сенат Парламента РК в двух чтениях одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», передаёт BAQ.KZ.
Согласно документу, в Казахстане будет запрещено размещать информацию, связанную с пропагандой педофилии и нетрадиционной сексуальной ориентации, в публичных местах, средствах массовой информации, телекоммуникационных сетях и на онлайн-платформах. В Сенате подчеркнули, что основная цель поправок — усиление защиты прав и интересов детей.
Закон также предусматривает изменения в сфере архивного дела. Вводится ограничение доступа сроком на 75 лет к документам Национального архивного фонда и другим материалам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне граждан, начиная с даты создания таких документов.
После одобрения в Сенате законопроект направлен на подпись президенту.
Ранее вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов уточнил, что нормы, касающиеся запрета пропаганды, не направлены против представителей ЛГБТ-сообщества. По его словам, поправки ориентированы на защиту детей от навязывания определённых установок, а не на введение цензуры или запрет обсуждения соответствующих тем.
