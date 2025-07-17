Президент РК 15 июля подписал поправки в Налоговый кодекс. Одно из изменений в нём — декларацию о доходах и имуществе должны представлять граждане РК, физические лица — резиденты, которые в течение отчётного налогового периода приобретали имущество стоимостью свыше 20 000-кратного МРП в Казахстане или за его пределами, в том числе «механические транспортные средства и прицепы, подлежащие государственной регистрации», сообщает сайт kolesa.kz

Данная норма вступает в силу ретроспективно — с 1 января 2025 года. Таким образом, все машины, стоимостью свыше 20 тысяч МРП, или 78 640 000 тенге (или 148.6 тысячи долл. США по курсу), приобретённые как на территории нашей страны, так и за рубежом, в текущем году и в последующих, придётся декларировать.

Декларацию о доходах и имуществе необходимо будет оформлять по месту жительства (пребывания) не позднее 15 сентября года, следующего за отчётным календарным годом. То есть за 2025-й — до 15 сентября 2026-го и т. д.

В данное время в Казахстане готовятся принять новый Налоговый кодекс. В его проекте в числе прочего предложено прописать скидки по налогу на старые авто, а также дополнительные акцизы на дорогие машины стоимостью свыше 75 млн тенге. Проект кодекса пока в работе.

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