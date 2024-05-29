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Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам

Фотография для новости Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам

Фото взято с сайта Zakon.kz

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 28 мая 2024 года напомнила казахстанцам, в каких случаях нужно менять водительское удостоверение, куда обращаться по этому вопросу и какие документы необходимы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала госкорпорации, водительское удостоверение подлежит замене, если:

  • истек срок действия (10 лет);
  • при изменении имени/отчества/фамилии;
  • непригодно для использования;
  • по желанию владельца.

«Важно! Водительское удостоверение нужно менять до истечения срока действия. Управлять транспортом с просроченным удостоверением запрещено», – подчеркнули в госкорпорации.

При этом пересдавать экзамены по истечении срока водительского удостоверения не требуется.

А заявление о замене водительского удостоверения можно подать онлайн или в спецЦОНе. К заявлению нужно приложить:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • медсправку формы 073/у и ее копию (если истек срок водительского удостоверения);
  • квитанцию об уплате пошлины (1,25 МРП).
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