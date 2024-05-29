Замена водительского удостоверения: все, что нужно знать казахстанцам

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» 28 мая 2024 года напомнила казахстанцам, в каких случаях нужно менять водительское удостоверение, куда обращаться по этому вопросу и какие документы необходимы, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала госкорпорации, водительское удостоверение подлежит замене, если:

истек срок действия (10 лет);

при изменении имени/отчества/фамилии;

непригодно для использования;

по желанию владельца.

«Важно! Водительское удостоверение нужно менять до истечения срока действия. Управлять транспортом с просроченным удостоверением запрещено», – подчеркнули в госкорпорации.

При этом пересдавать экзамены по истечении срока водительского удостоверения не требуется.

А заявление о замене водительского удостоверения можно подать онлайн или в спецЦОНе. К заявлению нужно приложить:

документ, удостоверяющий личность;

медсправку формы 073/у и ее копию (если истек срок водительского удостоверения);

квитанцию об уплате пошлины (1,25 МРП).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.