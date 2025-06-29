Министерство финансов РК подготовил изменения в действующие правила пересечения государственной границы для автомобилей, чтобы упорядочить электронную очередь на автомобильных пунктах пропуска и повысить её пропускную эффективность, сообщает informburo.kz
«Изменения направлены на устранение технических и процедурных узких мест, выявленных в ходе правоприменительной практики», – говорится в документе.
Что предусматривает проект приказа Минфина:
- закрепление за местными исполнительными органами обязанности по созданию зон ожидания вблизи пунктов пропуска;
- разграничение внеочередного и ускоренного порядка пропуска с введением отдельного платного режима для ускоренного прохождения;
- создание отдельного слота для приоритетных категорий грузов (животные, скоропортящиеся, опасные);
уточнение технических механизмов фотофиксации, идентификации, взаимодействия с государственными базами данных (в том числе VIN и страховка);
- установление ограничений на многократное бронирование и расширение возможностей переноса времени брони при сохранении прозрачности и управляемости процесса.
«Учитывая неоднократные обращения участников внешнеэкономической деятельности, предлагаемые изменения обеспечивают большую прозрачность, дисциплину и предсказуемость при планировании маршрутов и времени прохождения пунктов пропуска», – следует из проекта приказа.
Документ доступен для публичного обсуждения до 14 июля.
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