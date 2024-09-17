Заплатите или отключим воду — Костанай-Су

Проведение рейда по должникам для коммунальных служб это обычная многолетняя практика. Сейчас долг потребителей перед «Костанай су» составляет 27 миллионов 700 тысяч тенге. С начала года сотрудники предприятия провели 30 рейдов. Именно такие мероприятия больше всего действуют на должников, и они закрывают задолженность.

Сегодня контролеры пришли по адресу Сейфуллина, 2. Здесь несколько квартир, которые не оплачивают услуги с мая. Им уже неоднократно выдавались уведомления и предупреждения. Но, никаких действий предпринято не было. Попасть в одну из квартир должников контролерам не удалось. Позже хозяин перезвонил и пообещал оплатить в течение дня. Но, если этого не произойдет, сотрудники «Костанай-Су» пообещали отключить этих потребителей от своих услуг. Контролеры назвали квартиры, которые первые в очереди на отключение воды.

«Мы стараемся, чтобы рост дебиторской задолженности не увеличивался. Нами проводятся жесткие меры, мы выезжаем на отключения. В благоустроенном секторе есть специальное оборудование, закрываем канализацию на крыше, через ПКСК. Если частный сектор, мы с бригадой Костанай-су закрываем водопровод. Есть такие абоненты, которые реагируют оплачивают, есть такие, у которых мы взыскиваем через суд», — сказала ведущий инженер абонентского отдела ГКП «Костанай-Су». Зарина Таипова.

Если дело дойдет до суда, то должнику придется оплатить услуги нотариуса и работу судебного исполнителя. В Костанай-су в очередной раз напоминают, что лучше вовремя платить по счетам, нежели потом переплачивать за судебные издержки.