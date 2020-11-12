Запрет или ограничение? Владимир Нечитайло объяснил, что означают карантинные меры для населения

В Костанайской области с 9 ноября вступили в силу новые карантинные ограничения. Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло и начальник Управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Курмет Мажикенов на брифинге разъяснили часть пунктов постановления, которое уже действует несколько дней в регионе.

По словам Курмета Мажикенова, с 9 по 12 ноября в Костанайской области в отношении лиц, которые находились после 22:00 часов без уважительной причины, в СЭС были направлены 44 материала. В основном, это молодые люди, которые поясняли, что вышли в аптеку, хотя на самом деле бесцельно находились на улице, то есть нарушали постановление главного санврача Костанайской области.

«В постановление говорится ограничение, а не запрет, по той причине, что возможны какие-то случаи необходимости выхода на улицу. Например, посещение лечебного учреждения, травмы или экстренные случаи. Так же необходимость выхода в аптеку. Ограничение в отношение граждан, но у нас для экстренных случаев, а также для полицейских служб, для органов здравоохранения, акимата это ограничение не распространяется. Поэтому если будет написано запрет, значит этот запрет для всех, пока ограничения»,- пояснил Владимир Нечитайло.

Также после 22:00 часов не могут работать службы такси, передвижение запрещено. Курмет Мажикенов ответил на вопрос журналистов о том, как быть людям, чей поезд прибывает в Костанай после 22:00 часов, но вызвать такси, чтобы добраться домой, будет невозможно.

«С 22:00 часов до 6:00 ограничено передвижение наших жителей. Нужно попросить родственников, чтобы встретили. В полиции однозначно будут останавливать транспорт, если объяснить ситуацию, предъявить билеты, сотрудники с пониманием отнесутся, привлекать к ответственности не будут»,- сказал Курмет Мажикенов.

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