МВД отмечает снижение уровня бытовой преступности в стране. Принятые меры привели к повышению выявляемости бытовых правонарушений с 199 до 840, что в целом стало действенным инструментом в профилактике бытовой преступности.

По данным МВД выдано свыше 27 тысяч защитных предписаний, наложено 6 437 особых требований к поведению, в том числе 5300 запретов на употребление алкоголя, за нарушение требований привлечены 6 766 человек, в 2024 году — 4 357, что является результатом усиления контроля и применения законодательства, в кризисные центры обратились 1 355 человек, в 2024 году — 1 268, размещено 278 женщин.

Комплекс принятых мер позволил добиться снижения числа преступлений в сфере семейно-бытовых отношений:

Число потерпевших от убийств снизилось на 10,3% — с 97 до 87, из которых женщин — на 20,8% — с 53 до 42, а несовершеннолетних — на 28,6% — с 7 до 5.

Эти законодательные изменения способствовали не только повышению уровня ответственности, но и улучшению профилактики правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Работа в данном направлении теперь носит выявительный характер, что позволяет пресекать нарушения на ранней стадии. Важным шагом стало сотрудничество с кризисными центрами для оперативного реагирования на факты домашнего насилия.

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