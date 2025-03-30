Официальное сообщение об этом финансовый регулятор опубликовал на своем официальном сайте.

В настоящее время наружные информационные стенды обменных пунктов, содержащих сведения о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты за тенге, не относятся к наружной рекламе, и, соответственно, они размещаются вдоль дорог, пешеходных переходов, на фасадах зданий, над дорожными знаками и в общественных местах.

«В отдельных случаях установление информационных стендов нарушает требования безопасности движения транспортных средств, мешает участникам дорожного движения восприятию дорожной обстановки. С учетом этого, проектом предусматривается пересмотр требований к указанным информационным стендам, в части того, что информация о курсе покупки и (или) курсе продажи наличной иностранной валюты будет размещаться только в помещении обменного пункта», — говорится в сообщении.

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