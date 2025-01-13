Угрожали ножом и игрушечным пистолетом. Разбойное нападение на врача раскрыли полицейские в Костанае. О подробностях рассказали в ДП Костанайской области.
Один из злоумышленников познакомился с жителем Костаная, незадолго до преступления. После чего между ними случился конфликт, после которого преступник позвал своих знакомых «отомстить».
Он и двое его пособников, находясь в квартире потерпевшего, избили его и угрожали игрушечным пистолетом и ножом.
Под угрозой применения насилия заставили оформить денежный кредит, отняли сотовый телефон и деньги.
Общая сумма причиненного ущерба составила почти 1,5 млн тенге.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий двое были установлены и задержаны оперуполномоченными в Костанае, третий фигурант был задержан в Астане.
Сотрудники изъяли пистолет, телефон и деньги, принадлежащие потерпевшему.
Все трое подозреваемых водворены в СИЗО. За разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, им грозит лишение свободы от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.