Зажжение главной ёлки в Костанайской области сегодня отменили

Информацию для горожан распространила пресс-служба акима Костаная.

В связи со сложными погодными условиями сегодня первая смена учащихся школ города переведена на дистанционный формат обучения. По прогнозам синоптиков вечернее время также ожидается ухудшение погоды в виде заморозок и осадков.

Церемония зажжения новогодней елки на центральной площади, запланированная на 18.00 час. также отменяется и переносится на 23 декабря. По многочисленным просьбам жителей время проведения назначено на 19.00 часов.

Акимат города Костаная приносит свои извинения и надеется на понимание со стороны костанайцев.

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