Зажжение новогодней елки и рождественская ярмарка — предновогодние сюрпризы для костанайцев

Наша елочка гори! С такими словами состоялось традиционное зажжение главной елки Костаная. Окунуться в волшебную атмосферу праздника помогли Дед Мороз, Снегурочка, металлическая крыса и море поздравлений. А чтобы не замерзнуть костанайцы активно танцевали в такт с нашими творческими коллективами, передает alau.kz

Зажжение новогодней ели — событие, которое с нетерпением ждут, как взрослые так и дети. И вот в среду вечером сотни людей вышли на площадь перед областным акиматом, чтобы увидеть этот яркий момент. Но перед этим их ждала праздничная программа с танцами и песнями.

В перерывах между разогревающими танцами костанайцы активно делились своими яркими впечатлениями и поздравлениями жителям и городу.

А после на сцене появились Дед Мороз, Снегурочка и символ года — металлическая крыса, чтобы подарить огни новогодней ели. К слову, в этом году главную красавицу нарядили по-новому. Это несколько ярусов с узорами и большие световые снежинки.

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Несмотря на то, что фейерверков и хородов вокруг елки, которые так ждали костанайцы, не было, нашлось другое развлечение. Неподалеку, стояли десятки ларьков в европейском стиле. Здесь шла продажа изделий ручной работы. Участники ярмарки поделились секретами работы над своими творениями.

«Любимая. Мне вот эта мышка как королевешна мне понравилась, когда я ее делала. Она мне больше всех понравилась. а так я все игрушки люблю», — поделилась участница рождественской ярмарки Людмила Распопова.

«Ну вот допустим вот эту ложку, только придать ей форму уходит час, чтобы пропитать маслом, там допустим 15 минут, но чтобы просушить нужен месяц. И каждая операция в сумме занимает большое время», — пояснил участник рождественской ярмарки Никита Барибан.

Рождественская ярмарка начала свою работу только вчера и открыта будет для всех с 18:00 до 20:00, последний день ее работы — 24 декабря.