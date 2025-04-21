РТН-подробности - Половое просвещение детей и подростков. Кристина Газизулина - видео https://youtu.be/T6ADCyVo464
Жаңалықтар — 18.04.25 — видео
Прогноз погоды по Казахстану на 22-24 апреля представили синоптики Казгидромета. С прохождением атмосферных фронтов на...
Сегодня аким Костанайской области Кумар Аксакалов встретился с подрядчиками на ремонтируемых участках дорог. В этом...
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