В 2024 году по вопросам функционирования общественного транспорта поступило 892 обращения. Основные темы — нарушение графика движения автобусов, переполненность в часы пик, техническое состояние транспорта и поведение водителей. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.
В 2025 году число подобных обращений снизилось до 535, что составляет сокращение на 40%.
«Снижение по общественному транспорту — это понятно. Мы сейчас, во-первых, субсидируем перевозчиков. Обновили автопарк очень существенно. На 80% обновлен автопарк. Соответственно снижение обращений жителей на качество предоставляемых услуг, то есть интервальность и так далее. Я считаю, что это хороший показатель. И он должен быть еще больше по сути. Потому что мы сейчас с этим работаем», — отметил аким.
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