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Жалоб на перевозчиков стало меньше — аким Костаная

— Сегодня, 09:30
Изображение для новости: Жалоб на перевозчиков стало меньше — аким Костаная

pixabay.com

В 2024 году по вопросам функционирования общественного транспорта поступило 892 обращения. Основные темы — нарушение графика движения автобусов, переполненность в часы пик, техническое состояние транспорта и поведение водителей. Об этом сообщил аким Костаная Марат Жундубаев. 

В 2025 году число подобных обращений снизилось до 535, что составляет сокращение на 40%.

«Снижение по общественному транспорту — это понятно. Мы сейчас, во-первых, субсидируем перевозчиков. Обновили автопарк очень существенно. На 80% обновлен автопарк. Соответственно снижение обращений жителей на качество предоставляемых услуг, то есть интервальность и так далее. Я считаю, что это хороший показатель. И он должен быть еще больше по сути.  Потому что мы сейчас с этим работаем», — отметил аким.



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