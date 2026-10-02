Женщина погибла под колёсами автомобиля на трассе Костанай — Карабутак





С 5 по 11 октября на территории Костанайской области зарегистрировали 21 дорожно-транспортное происшествие. В них пострадали 25 человек. Погибших за этот период не было.

Однако 12 октября произошли сразу два смертельных ДТП. Одно из них — с участием автомобиля JAC — случилось в районе имени Беимбета Майлина.

«Около 05:50 на автодороге Костанай — Карабутак, вблизи села Валерьяновка, на проезжей части водитель совершил наезд на женщину 1990 года рождения. В результате женщина скончалась на месте. Водитель задержан», — сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП Костанайской области Куаныш Амиров.

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