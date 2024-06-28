Женщину с двухлетним ребёнком сбил автомобиль в Костанае

По факту наезда на двух пешеходов полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ДП области.
В Костанае 28 июня около 17:20 часов на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Темирбаева , 23-летний водитель автомобиля Changan совершил наезд на 34-летнюю местную жительницу , которая переходила дорогу с 2-летним ребенком.
В результате ДТП оба пешехода с различными травмами доставлены в больницу.
В настоящее время полицией проводятся все необходимые следственные мероприятия.
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