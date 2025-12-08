В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении санитарного работника Т., обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по ст. 106 ч. 1 УК.

Обстоятельства дела

Суд установил, что 2 7 июля 2025 года около 18:30 в палате Центра временной адаптации и детоксикации города Костаная Т., действуя на почве личных неприязненных отношений, нанёс потерпевшему К. один удар ногой по голове и три удара по телу. В результате К. был причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

Позиции сторон

• Гособвинение просило назначить Т. 5 лет лишения свободы и запретить работать в сфере ухода за пациентами на 10 лет. Гражданский иск — удовлетворить полностью.

• Подсудимый Т. вину не признал и просил оправдать его за отсутствием состава преступления.

• Потерпевший и его представитель настаивали на строгом наказании и удовлетворении гражданского иска.

Наказание

Санкция ст. 106 ч.1 УК предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

Смягчающих и отягчающих обстоятельств не установлено, ранее Т. не судим.

Учитывая личность подсудимого, тяжесть деяния и отсутствие мер по возмещению вреда, суд назначил наказание:

• 4 года лишения свободы в учреждении средней безопасности;

• лишение права заниматься деятельностью, связанной с уходом за пациентами, сроком на 5 лет.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворён частично — с Т. взыскана компенсация морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

