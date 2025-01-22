Женщина, инвестировавшая 21 млн тенге, узнала от полиции, что она стала частью мошеннической схемы. Она с октября 2024 года по январь 2025 года была обманута злоумышленниками. Ей предложили выгодное сотрудничество якобы с платформы одного из банков, но в итоге её бизнес использовали для вывода средств. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Все началось в октябре 2024 года, когда женщина увидела объявление в Instagram о прибыльных инвестициях. Она связалась со «старшим консультантом», который предложил вложить деньги.

После первого перевода в 100 долларов США, у женщины начали требовать дополнительные деньги для оплаты несуществующих налогов и пошлин. Мошенники убеждали её увеличить суммы, включая кредиты в нескольких банках. На сбережения, хранившиеся на депозите, она планировала купить жилье. В общей сложности потерпевшая перевела более 21 миллиона тенге.

В ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как посредник-дроппер в мошеннической схеме.

Установлено, что банковские реквизиты ее бизнеса мошенники использовали для дальнейшего вывода денежных средств.

По данному факту в настоящее время проводится следствие по статье мошенничество в особо крупном размере.

Сейчас полиция продолжает работать над установлением местонахождения и задержанием подозреваемых.

В полицейском ведомстве призывают граждан быть осторожными при финансовых операциях через интернет и не доверять сомнительным предложениям. В случае подозрений, следует немедленно обращаться в правоохранительные органы.

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