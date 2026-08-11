12 столов и трибуны на 100 зрителей: когда в Костанае откроют Центр настольного тенниса





В микрорайоне Береке продолжается строительство Центра настольного тенниса. Новый спортивный объект расположен рядом с «Тобол Ареной». Завершить работы планируют в октябре 2026 года.

Подрядчик уже смонтировал каркас здания и кровлю. Следующим этапом станут устройство фасада и внутренних перегородок, а также монтаж инженерных сетей, включая отопление и водостоки.

Сейчас костанайские теннисисты занимаются в помещении, которое арендуют за счёт бюджетных средств. По данным управления физической культуры и спорта, настольным теннисом в областном центре занимаются 120 детей.

«У нас подрастают юные спортсмены, которые показывают очень хорошие результаты. Жания уже в 12 лет успешно выступает на международных соревнованиях. Есть и другие спортсмены, которые после открытия нового объекта смогут показать ещё более высокие результаты», — рассказал исполняющий обязанности руководителя управления физической культуры и спорта Костанайской области Жанибек Журкабаев.

Центр будет двухэтажным. В нём установят не менее 12 теннисных столов и оборудуют места для 100 зрителей. Здесь планируют проводить соревнования разного уровня — от местных до республиканских.

Сейчас в ДЮСШ №2 работают четыре тренера по настольному теннису. После открытия центра их число намерены увеличить вдвое. Посещать новый объект смогут не только воспитанники спортивных школ, но и обычные горожане.

В числе перспективных спортсменов специалисты называют Жанию Бекмухамбетову, которая входит в тройку сильнейших теннисисток страны в своей возрастной категории и занимает призовые места на международных турнирах. Также хорошие результаты показывают Артём Ваплер и Дагир Данияров.

В управлении спорта отметили, что за последние три года в Костанайской области появилось 30 современных спортивных объектов. В Костанае также строят Дворец спорта на три тысячи мест и многофункциональный стадион в районе городского пляжа. Кроме того, возле НИШ планируют возвести специализированный спорткомплекс для людей с особыми потребностями.