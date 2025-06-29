Центр Костаная частично перекроют из-за полумарафона: какие улицы и автобусы затронут изменения





В воскресенье, 16 августа, в Костанае пройдёт Kostanay Half Marathon. На время спортивного мероприятия в центре города ограничат движение транспорта и изменят схемы нескольких автобусных маршрутов.

Ограничения будут действовать с 06:30 до 11:00 на следующих участках:

по проспекту Аль-Фараби — от улицы Урицкого до улицы Баймагамбетова;

по проспекту Абая — от проспекта Аль-Фараби до улицы Баймагамбетова;

по улице Баймагамбетова — от проспекта Абая до проспекта Аль-Фараби.

На период проведения полумарафона временно изменятся схемы движения автобусов №2, №3, №8, №11, №38, №42 и №108.

Жителей и гостей Костаная просят заранее планировать поездки, учитывать ограничения и выбирать альтернативные маршруты.

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