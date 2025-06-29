Тело девочки нашли в воде, её отца продолжают искать в Костанайской области





В районе села «Алтын Дала» произошла трагедия на воде. По предварительной информации, утонули девочка и её отец. Об этом сообщили волонтёры.

В пресс-службе ДЧС Костанайской области информацию о происшествии подтвердили. Тело девочки обнаружили 13 августа.

Мужчину пока найти не удалось. Поисковые работы продолжаются.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, 14 июня вблизи села Алтын Дала Костанайского района на реке Тобол произошла трагедия. В месте, не предназначенном для купания, утонули два человека, один из которых — ребенок 2020 года рождения.

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