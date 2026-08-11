От +30 до +15: резкое похолодание ожидается в Костанайской области





С 15 по 17 августа на большей части Казахстана изменится погода. Атмосферные фронты принесут дожди, грозы, град и порывистый ветер. На севере страны заметно понизится температура воздуха.

Сильный дождь 15 августа прогнозируется в Костанайской области. В регионе ночная температура постепенно опустится с +15…+20 до +7…+12 градусов, дневная — с +20…+30 до +15…+20 градусов.

Сильные осадки также ожидаются 15–16 августа в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, 16 августа — в Павлодарской области. Ночью и утром на западе, северо-западе, севере и в центре Казахстана возможен туман.

В Акмолинской и Павлодарской областях дневная температура понизится с +30…+35 до +17…+25 градусов. В центральных и восточных регионах жара спадёт с +34…+41 до +23…+33 градусов.

На юге Казахстана столбики термометров опустятся с +38…+44 до +30…+37 градусов. На юго-востоке после жары до +43 градусов ожидается понижение температуры до +30…+36.

Без осадков в эти дни будет преимущественно на западе страны и в Кызылординской области. В западных регионах воздух прогреется до +25…+33 градусов.

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