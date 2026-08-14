Пять этажей в дыму: костанайский пограничник помог вывести жильцов из горящего дома

Ефрейтор Департамента Пограничной службы КНБ по Костанайской области Тимур Умербеков помог эвакуировать жильцов многоквартирного дома во время пожара. Не дожидаясь прибытия спасателей, военнослужащий вошёл в задымлённый подъезд и начал предупреждать людей об опасности.
Пожар произошёл вечером 8 апреля в доме на улице Элеваторной. Около 18:50 Тимур Умербеков, направлявшийся на ночное дежурство, получил от супруги сообщение о сильном задымлении и сразу выехал на место.
К его приезду подъезд уже был заполнен густым дымом. Пограничник поднялся с первого до пятого этажа, стучал в двери квартир и помогал жильцам покинуть здание. Видимость была практически нулевой, а дышать становилось всё сложнее.
Особенно опасная ситуация сложилась возле квартиры, в которой находился очаг возгорания. Дверь долго не открывали, однако ефрейтор продолжал звать находившихся внутри людей, пока они не вышли наружу.
«В такие моменты главное — не растеряться. Нужно просто делать то, что должен», — рассказал Тимур Умербеков.
К моменту прибытия пожарных значительная часть жильцов уже находилась в безопасности. Военнослужащий также обеспечил спасателям доступ в подъезд, помог развернуть пожарный рукав и участвовал в отключении электроснабжения дома, чтобы исключить риск короткого замыкания и повторного возгорания.
Тимур Умербеков проходит службу в железнодорожном отделении пограничного контроля «Тобол». Он родился в 2000 году в Аулиекольском районе. По словам ефрейтора, родители с детства учили его быть честным, держать слово и не проходить мимо чужой беды.
О поступке военнослужащего рассказали в преддверии Дня образования Пограничной службы Казахстана, который отмечается 18 августа.
От +30 до +15: резкое похолодание ожидается в Костанайской области
Новый налоговый подход может затронуть владельцев нескольких квартир
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.