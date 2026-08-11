Новый налоговый подход может затронуть владельцев нескольких квартир

Председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова предложила ввести дифференцированные налоговые ставки для владельцев нескольких квартир. По её мнению, такая мера поможет сократить спекулятивный спрос и стабилизировать цены на жильё, передает lsm.kz
Свою позицию глава банка озвучила в подкасте Taldau Talks. Она отметила, что недвижимость является активом, при этом государство направляет значительные средства на строительство дорог, коммуникаций и другой инфраструктуры.
По мнению Ибрагимовой, размер налога должен зависеть от количества квартир в собственности: для второй, третьей и последующих ставка может быть выше.
— Это уберёт спекулятивные деньги с рынка недвижимости и, думаю, поможет стабилизировать цены на жильё, — пояснила глава банка.
Речь пока идёт только о предложении. О принятии соответствующих изменений в законодательство не сообщалось.
Аренду жилья хотят вывести из тени
Отбасы банк также намерен сделать рынок аренды более прозрачным. Для этого предлагается создать цифровую платформу, через которую собственники смогут быстро и официально сдавать квартиры, а также уплачивать налоги с полученного дохода.
По словам Ляззат Ибрагимовой, цифровизация должна помочь вывести арендные отношения из тени и упростить взаимодействие между владельцами жилья и квартиросъёмщиками.
Отбасы банк готовится к IPO
В ходе подкаста глава банка напомнила и о подготовке к первичному размещению акций. После выхода Отбасы банка на IPO контрольный пакет должен остаться у холдинга «Байтерек».
Ибрагимова подчеркнула, что банк сочетает коммерческие и социальные задачи, оставаясь прибыльной организацией. За последние два года размер ежегодно выплаченных дивидендов составлял 100 миллиардов тенге.
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