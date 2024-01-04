Запах хлора и изменение цвета воды: что ждёт костанайцев с 18 августа





С 18 по 21 августа предприятие «Костанай-Су» проведёт плановое гиперхлорирование водопроводных сетей. На очистных сооружениях увеличат дозу хлорсодержащих компонентов, которые используются для обеззараживания воды.

Как объяснил советник директора ГКП «Костанай-Су» Сергей Кривошеев, профилактическая обработка необходима из-за состояния водопроводных труб и продолжительной жары, при которой микроорганизмы размножаются быстрее.

— Трубы местами не новые, некоторые участки заменили несколько лет назад, другие ещё не менялись. Чем выше температура, тем быстрее развиваются микроорганизмы, — пояснил специалист.

Последний раз гиперхлорирование в Костанае проводили в 2023 году. В предприятии подчёркивают, что нынешняя обработка также носит профилактический характер, а основные показатели воды находятся в норме.

Во время работ вода может пахнуть хлором, стать мутной или приобрести желтоватый оттенок. Для бытовых нужд, в том числе мытья, использовать её можно. Однако пить воду из-под крана без предварительной обработки не рекомендуют.

Костанайцам советуют заранее сделать запас питьевой воды. Воду из крана перед употреблением необходимо прокипятить и отстоять.

— Мыться в ней безопасно. У людей с повышенной чувствительностью может появиться сухость кожи, но обычно неприятные ощущения проходят через 10–20 минут, — отметил Сергей Кривошеев.

Кроме гиперхлорирования, предприятие продолжает промывать отдельные участки городских сетей. Следующие работы пройдут в микрорайоне Береке.

17 августа с 9:00 до 20:00 холодную воду временно отключат в домах №43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50.

Данные миллионов казахстанцев выставили на продажу? Что выяснило МВД Министерство внутренних дел отреагировало на появившуюся в интернете информацию о якобы продаже персональных данных граждан...

Аркалык вернулся на авиационную карту мира: аэропорту присвоили код AYK Аэропорту Аркалыка официально присвоили трёхбуквенный код Международной ассоциации воздушного транспорта — AYK. Об этом сообщили...

Номера от 40 тысяч: сразу несколько новых отелей появятся в Костанае До конца 2027 года рядом с торгово-развлекательным центром Kostanay Plaza планируют построить четырёхзвёздочный отель Novotel....