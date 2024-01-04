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Аркалык вернулся на авиационную карту мира: аэропорту присвоили код AYK

— Сегодня, 14:55
Изображение для новости: Аркалык вернулся на авиационную карту мира: аэропорту присвоили код AYK

pixabay.com


Аэропорту Аркалыка официально присвоили трёхбуквенный код Международной ассоциации воздушного транспорта — AYK. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Работа проведена в рамках поручения Президента по реконструкции воздушной гавани. Решение о присвоении кода было принято 12 августа 2026 года.

Код AYK уже использовался аэропортом Аркалыка ранее, а теперь официально восстановлен.

Уникальный код позволит включить аэропорт в международные системы бронирования и продажи авиабилетов. Он также будет использоваться в расписаниях рейсов, при оформлении багажа и в других глобальных информационных системах гражданской авиации.



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