Аркалык вернулся на авиационную карту мира: аэропорту присвоили код AYK

Аэропорту Аркалыка официально присвоили трёхбуквенный код Международной ассоциации воздушного транспорта — AYK. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
Работа проведена в рамках поручения Президента по реконструкции воздушной гавани. Решение о присвоении кода было принято 12 августа 2026 года.
Код AYK уже использовался аэропортом Аркалыка ранее, а теперь официально восстановлен.
Уникальный код позволит включить аэропорт в международные системы бронирования и продажи авиабилетов. Он также будет использоваться в расписаниях рейсов, при оформлении багажа и в других глобальных информационных системах гражданской авиации.
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