Номера от 40 тысяч: сразу несколько новых отелей появятся в Костанае





До конца 2027 года рядом с торгово-развлекательным центром Kostanay Plaza планируют построить четырёхзвёздочный отель Novotel. Инвестиционный проект реализует частный предприниматель, которому принадлежит торговый центр.

Семиэтажная гостиница будет рассчитана на 120 номеров. В здании также разместят ресторан, три конференц-зала и фитнес-зал. По словам инвестора, стоимость проживания составит от 40–50 тысяч тенге за сутки.

Во время осмотра объекта журналисты поинтересовались, хватит ли парковочных мест посетителям гостиницы и Kostanay Plaza. Аким Костанайской области Кумар Аксакалов сообщил, что рядом предусмотрено 600 мест.

— Необязательно парковаться у самой двери. Что стоит пройти 20–50 метров, чтобы не толкаться и не создавать неудобства себе и другим? Шестисот парковочных мест предостаточно, — отметил глава региона.

Между Kostanay Plaza и «Тобол Ареной» планируют построить подземный пешеходный переход. Это связано с предстоящим расширением дороги с 7 до 14 метров. Застройщик обещает оборудовать переход лифтами, чтобы им могли пользоваться все группы населения.

Сейчас на строительной площадке гостиницы ведётся подключение к инженерным сетям торгового центра.

Гостиница у аэропорта готовится к открытию

Ещё один частный отель вскоре начнёт принимать гостей возле Международного аэропорта Костаная. Здание реконструировали и расширили. В гостинице оборудовали 63 номера разных категорий, ресторан, конференц-зал и лаундж-бар. В дальнейшем объект планирует получить категорию три или четыре звезды.

Одновременно готовится модернизация международного терминала аэропорта. По словам председателя правления воздушной гавани Аскара Бекбосынова, проектно-сметная документация уже прошла экспертизу.

Стоимость проекта составляет 2,4 миллиарда тенге, реализация запланирована на 2027 год. Для нового терминала задействуют здание бывшего городского цеха. После строительства пристройки его общая площадь достигнет 2 930 квадратных метров.

Кумар Аксакалов отметил, что расширение необходимо из-за нехватки места для пассажиров во время стыковочных рейсов.

— Когда происходят стыковки самолётов, людям негде ожидать. Они стоят на улице, и это неправильно, — сказал аким области.

Кроме того, возле реки Тобол продолжается строительство гостиницы международной сети Marriott. Есть планы и по возведению ещё одного отеля — Holiday Inn. Инвестор готовит необходимые документы, а начать строительство могут уже осенью.

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