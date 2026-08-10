Концерты, полумарафон и фейерверк: полная программа Дня города в Костанае





С 14 по 16 августа в Костанае пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. В программе — выставки, ярмарки, концерты, спортивные соревнования, выступления звёзд, полумарафон и фейерверк.

14 августа, пятница

Сити-центр:

10:00–20:00 — выставка «Ботай – Ұлы дала мәдениеті»;

10:00–20:00 — выставка-продажа ремесленного искусства ART BAZAR;

15:00–21:00 — автобусные экскурсии «Қостанай қаласының тарихы». Маршрут: центр, Казпочта — микрорайон Юбилейный, Жастар сарайы.

Площадь областного акимата:

11:00–12:00 — Международный слёт юных инспекторов дорожного движения;

17:00–18:00 — концерт духового оркестра имени А. Губенко;

18:00–19:00 — фестиваль песен о городе «Сағындым, Қостанай»;

19:00–19:30 — концерт Арыстана Курманова «Айналдым атыңнан, Қостанай»;

19:30–20:30 — концерт оркестра эстрадно-джазовой музыки;

20:30–21:30 — программа Street Music;

21:30–22:00 — выступление Азамата Ибраева;

22:00–23:00 — DJ-программа Move & Dance.

Парк «Ұлы дала», улица Гашека:

16:20–17:20 — концертная программа Дворца культуры Житикары;

17:20–18:20 — выступление ВИА «Караван»;

18:20–19:20 — концерт победителей конкурса Jas star.kst;

19:20–20:00 — чествование команды Костаная — победителя областной спартакиады, а также призёров конкурса «Лучший двор»;

20:00–23:00 — концерт кавер-группы «Ветер перемен», посвящённый творчеству Юрия Шатунова и группы «Ласковый май».

С 18:30 до 19:30 выездные концерты «Ән қанатындағы Қостанай» пройдут в микрорайонах Аэропорт, КСК, Костанай-2, а также в жилых массивах «Дружба» и «Кунай».

Книжная выставка-ярмарка Kostanay Book Fair будет работать с 11:00 до 20:00 на улице А. Байтурсынова.

15 августа, суббота

08:00–20:00 — праздничная торговля STREET FOOD на улице Алтынсарина;

10:00–20:00 — ART BAZAR в Сити-центре;

10:00–20:00 — выставка «Ботай – Ұлы дала мәдениеті» в Сити-центре;

11:00–20:00 — Kostanay Book Fair на улице А. Байтурсынова;

11:00–13:30 — фестиваль QOSTANAY FEST на площади А. Байтұрсынұлы.

Спортивная программа:

10:00–12:00 — открытое занятие по йоге в Триатлон-парке;

12:00–16:00 — қазақ күресі, перетягивание каната, армрестлинг, подтягивания, отжимания, показательные выступления по карате, тхэквондо и брейк-дансу в Сити-центре;

12:00–16:00 — турниры по пляжному волейболу, баскетболу, мини-футболу и этап городского чемпионата «Супермарафон».

Площадь областного акимата:

15:30–16:30 — концерт ансамбля танца «Карнавал»;

16:30–18:30 — фестиваль детского творчества «Алтын дән»;

18:30–20:00 — гала-концерт и награждение участников Международного конкурса «Алтын микрофон»;

20:00–20:30 — выступление Асылана Кенжетая и Виктора Федянина;

20:30–21:30 — праздничная программа «Қостанай – еркін Елімай»;

21:30–22:00 — концерт Alem;

22:00–23:00 — выступление симфонического оркестра NE PROSTO ORCHESTRA;

23:00 — праздничный фейерверк.

16 августа, воскресенье

В 08:00 в Сити-центре стартует полумарафон Kostanay Half Marathon.

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