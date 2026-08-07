Точка зрения - Костанайская область как "центр гравитации экономики" - Расул Рысмамбетов
Точка зрения - Костанайская область как "центр гравитации экономики" - Расул Рысмамбетов-видео https://youtu.be/qy_cIrZc8Bo
Жаңалықтар — 10.08.26-видео
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