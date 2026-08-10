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Точка зрения — Костанайская область как «центр гравитации экономики» — Расул Рысмамбетов

— Сегодня, 13:39
Изображение для новости: Точка зрения — Костанайская область как «центр гравитации экономики» — Расул Рысмамбетов

Фото alau.kz


Точка зрения — Костанайская область как «центр гравитации экономики» — Расул Рысмамбетов-видео





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