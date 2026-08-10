Точка зрения — Костанайская область как «центр гравитации экономики» — Расул Рысмамбетов

Концерты, полумарафон и фейерверк: полная программа Дня города в Костанае
С 14 по 16 августа в Костанае пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню города. В программе...
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