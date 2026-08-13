Данные миллионов казахстанцев выставили на продажу? Что выяснило МВД

Министерство внутренних дел отреагировало на появившуюся в интернете информацию о якобы продаже персональных данных граждан Казахстана, сообщает Polisia.kz.
В ведомстве сообщили, что провели проверку. На сегодняшний день фактов несанкционированного доступа к порталу eGov не зарегистрировано.
При этом объявление о продаже данных не оставили без внимания. Сейчас правоохранительные органы устанавливают личность его автора, выясняют происхождение предлагаемой информации и круг возможных причастных к её незаконному получению и распространению.
В МВД напомнили, что персональные данные граждан защищены Конституцией. Их незаконный сбор, обработка, хранение и использование, в том числе с применением цифровых технологий, запрещены.
В ведомстве заверили, что все причастные к возможному нарушению будут установлены и привлечены к ответственности. Проверка находится на особом контроле МВД.
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