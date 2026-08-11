Голос и лицо близкого могут оказаться подделкой: полиция предупредила о новой схеме





Полиция призывает казахстанцев сохранять бдительность из-за мошеннических схем с применением искусственного интеллекта.

Современные технологии позволяют злоумышленникам подделывать не только голос, но и внешность человека. Во время обычного или видеозвонка мошенник может выдать себя за родственника, друга или другого знакомого.

Главная цель такой схемы — вызвать доверие, сообщить о якобы экстренной ситуации и убедить человека немедленно перевести деньги.

В полиции советуют не торопиться и не выполнять просьбы о «срочном переводе». Разговор необходимо прекратить, а затем самостоятельно позвонить близкому человеку на его обычный номер.

Также членам семьи рекомендуют заранее придумать секретное слово или контрольный вопрос, ответ на который знают только близкие. Это поможет быстро проверить личность собеседника.

Казахстанцев предупреждают: теперь нельзя полностью доверять даже знакомому голосу или изображению человека на экране. Перед переводом денег информацию необходимо перепроверить.

Одна минута, потраченная на проверку, может предотвратить серьёзные финансовые потери. При любых подозрениях следует обратиться в полицию.

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