Жара не отступит, но погода готовит костанайцам сюрприз





В Костанайской области прогнозируется неустойчивая погода. Днём на западе, севере и юго-западе региона ожидаются дождь, гроза, град и шквал.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Днём на западе, севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +14…+19 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов, а на юге области ожидается сильная жара — до +35.

В Костанае прогнозируется переменная облачность. Днём пройдут дождь и гроза. Юго-западный ветер усилится с 7–12 до 15–20 метров в секунду.

Ночью в городе ожидается +17…+19 градусов, днём — +30…+32.

Данные миллионов казахстанцев выставили на продажу? Что выяснило МВД Министерство внутренних дел отреагировало на появившуюся в интернете информацию о якобы продаже персональных данных граждан...

Аркалык вернулся на авиационную карту мира: аэропорту присвоили код AYK Аэропорту Аркалыка официально присвоили трёхбуквенный код Международной ассоциации воздушного транспорта — AYK. Об этом сообщили...