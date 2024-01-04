Жара не отступит, но погода готовит костанайцам сюрприз

В Костанайской области прогнозируется неустойчивая погода. Днём на западе, севере и юго-западе региона ожидаются дождь, гроза, град и шквал.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9–14 метров в секунду. Днём на западе, севере и востоке области порывы могут достигать 15–20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит +14…+19 градусов. Днём столбики термометров поднимутся до +27…+32 градусов, а на юге области ожидается сильная жара — до +35.
В Костанае прогнозируется переменная облачность. Днём пройдут дождь и гроза. Юго-западный ветер усилится с 7–12 до 15–20 метров в секунду.
Ночью в городе ожидается +17…+19 градусов, днём — +30…+32.
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