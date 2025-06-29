Маршрут №120 «Костанай — Рудный» закроют





Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области рассмотрел спор между акимом Костаная и индивидуальным предпринимателем, обслуживающим пригородный маршрут №120 «Костанай — Рудный».

Аким города обратился в суд с требованием расторгнуть договор на организацию регулярных пассажирских перевозок. Однако в ходе разбирательства стороны урегулировали спор в порядке медиации.

Согласно достигнутому соглашению, предприниматель продолжит обслуживать маршрут до 31 декабря 2026 года включительно. С 1 января 2027 года договор будет прекращён по взаимному согласию сторон.

Перевозчик обязался не оспаривать прекращение договора в суде и после завершения его действия не предъявлять акимату имущественных или финансовых претензий. В свою очередь истец отказался от требования о досрочном расторжении договора.

Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по делу. Таким образом, маршрут №120 «Костанай — Рудный» продолжит работу до конца текущего года.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

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