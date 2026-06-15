Трагедия на Тоболе: во время семейного отдыха утонули дедушка и внук





14 июня вблизи села Алтын Дала Костанайского района на реке Тобол произошла трагедия. В месте, не предназначенном для купания, утонули два человека, один из которых — ребенок 2020 года рождения.

По предварительной информации ДЧС Костанайской области, семья отдыхала на берегу реки. Во время игры у воды ребенок оказался в зоне сильного течения. Дедушка попытался спасти внука, однако течение унесло обоих.

На место происшествия были направлены сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, полицейские, бригада скорой медицинской помощи и представители местных исполнительных органов.

В поисках задействованы водолазы и беспилотник

В поисково-спасательной операции участвуют около 40 человек личного состава, задействованы 13 единиц техники, два плавсредства и беспилотный летательный аппарат.

С начала работ обследовано около 32 тысяч квадратных метров акватории. Поиски ведут три водолазные группы.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Спасатели напоминают о правилах безопасности

В ДЧС Костанайской области призывают жителей соблюдать меры безопасности на водоемах, не оставлять детей без присмотра и не купаться в запрещенных местах.

Также спасатели обращаются к гражданам, участвующим в поисковых работах, с просьбой обязательно использовать спасательные жилеты при нахождении на лодках и вблизи воды.

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