Без повторного визита в ЦОН: список документов с доставкой расширят





Государственная корпорация «Правительство для граждан» расширяет перечень государственных услуг, по которым можно заказать доставку готовых документов из Центров обслуживания населения.

Уже в ближайший месяц сервис станет доступен для услуг по регистрации недвижимости, регистрации и ликвидации юридических лиц, а также по отдельным услугам в сфере образования. Благодаря этому заявителям не придется повторно посещать ЦОН, чтобы забрать готовые документы.

Сейчас доставка доступна по 15 государственным услугам. В их числе выдача архивных справок, регистрация рождения ребенка и расторжения брака, восстановление записей и повторная выдача свидетельств актов гражданского состояния, выдача дубликатов документов об образовании и апостилирование официальных документов.

Оформить доставку можно одновременно с подачей заявления на получение государственной услуги. Сервис является платным. В Астане, Алматы и Шымкенте стоимость доставки составляет 2061 тенге, в остальных регионах страны — 1036 тенге.

После подготовки документа заявителю поступит SMS-сообщение с номера 1414 с уникальным кодом подтверждения. Его необходимо сообщить курьеру при получении документов. Кроме того, потребуется предъявить удостоверение личности. Такой порядок позволяет подтвердить, что документ передан непосредственно его владельцу.

В госкорпорации отметили, что развитие цифровых сервисов остается одним из приоритетных направлений. Новые решения призваны сделать получение государственных услуг более удобным и сократить необходимость личных визитов в ЦОН.

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