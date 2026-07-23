Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире Рудного

Кредит не ваш, а платить можете вы: предупреждение для казахстанцев
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напомнило казахстанцам, что решение стать созаемщиком по кредиту...
В одной из квартир Рудного обнаружили тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
По данному факту полицейские начали досудебное расследование.
Как сообщили в полиции, сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также разыскивают лицо, причастное к совершению преступления.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
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