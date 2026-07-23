Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире Рудного





В одной из квартир Рудного обнаружили тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование.

Как сообщили в полиции, сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также разыскивают лицо, причастное к совершению преступления.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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