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Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире Рудного

— Сегодня, 17:28
Изображение для новости: Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире Рудного

Фото пресс-службы ДП


В одной из квартир Рудного обнаружили тело 56-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование.

Как сообщили в полиции, сейчас проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также разыскивают лицо, причастное к совершению преступления.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.



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