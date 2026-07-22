Кредит не ваш, а платить можете вы: предупреждение для казахстанцев





Агентство по регулированию и развитию финансового рынка напомнило казахстанцам, что решение стать созаемщиком по кредиту требует взвешенного подхода, поскольку такой статус предполагает полную финансовую ответственность наравне с основным заемщиком.

Созаемщик — это человек, который вместе с заемщиком подписывает кредитный договор и несет равные обязательства по его исполнению. Если основной заемщик перестает выплачивать кредит, банк вправе потребовать погашения задолженности с созаемщика.

Чаще всего созаемщиков привлекают при оформлении ипотечных займов, когда дохода одного заемщика недостаточно для получения необходимой суммы. В этом случае банк учитывает совокупный доход обеих сторон.

При этом созаемщик отвечает по кредиту в полном объеме. В случае просрочки кредитор может взыскать задолженность, списать деньги со счетов, обратить взыскание на имущество или обратиться в суд.

В агентстве также обращают внимание, что созаемщик и гарант (поручитель) — это разные статусы. Доход созаемщика учитывается при расчете суммы кредита, а его ответственность распространяется на все обязательства по договору. Ответственность гаранта ограничивается условиями предоставленной гарантии.

Перед тем как согласиться стать созаемщиком, гражданам рекомендуют внимательно изучить условия кредитного договора, оценить свои финансовые возможности и помнить, что обязательства сохраняются до полного погашения кредита независимо от количества созаемщиков.

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