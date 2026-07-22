49 несчастных случаев и 11 погибших: тревожная статистика по Костанайской области





В Костанайской области с начала года зарегистрировано 49 несчастных случаев на производстве, тогда как за аналогичный период 2025 года их было 36. В результате происшествий пострадали 56 работников, что значительно больше прошлогоднего показателя, когда травмы получили 36 человек.

По данным профильных служб, 11 человек погибли. Годом ранее смертельных случаев было девять.

Вместе с тем специалисты отмечают, что рост статистики частично связан с улучшением выявляемости подобных происшествий. Благодаря совместной работе с органами прокуратуры и учреждениями здравоохранения удается выявлять случаи, которые ранее могли не попадать в официальную отчетность, а также снижать риск сокрытия производственного травматизма.

Чаще всего работники получали травмы в результате падений — зарегистрировано 18 таких случаев, что составляет 36,7% от общего числа происшествий. Еще шесть несчастных случаев произошли из-за воздействия движущихся предметов.

Среди основных причин производственного травматизма преобладают грубая неосторожность самих работников — 27 случаев (55,1%), неудовлетворительная организация производства работ — 13 случаев (26,5%) и нарушения требований безопасности и охраны труда — четыре случая (8,2%).

Наиболее высокий уровень производственного травматизма сохраняется в горно-металлургической отрасли, сельском хозяйстве и автомобильном транспорте.

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