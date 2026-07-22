Что изменится для владельцев смартфонов в Казахстане с августа 2026 года





В Казахстане вводятся новые требования к верификации мобильных телефонов и других абонентских устройств. Как пояснили в Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции, нововведения направлены на подтверждение законности происхождения устройств, произведенных в стране или ввезенных на ее территорию, передает zakon.kz

Процедура верификации предусматривает проверку устройства в базе данных международной ассоциации GSMA, а также мониторинг сведений о его производстве, ремонте или ввозе в Казахстан в соответствии с требованиями таможенного и налогового законодательства.

Изменения предусмотрены законом о развитии рынка телекоммуникаций и центров обработки данных, который Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 19 июня 2026 года. Документ направлен на усиление защиты прав потребителей, а также борьбу с интернет- и телефонным мошенничеством.

Согласно новым нормам, мобильные телефоны, не прошедшие верификацию, будут считаться товаром ненадлежащего качества. В этом случае покупатель сможет обратиться к продавцу с требованием снизить цену, бесплатно устранить недостатки, компенсировать расходы на ремонт, заменить устройство на аналогичное либо вернуть деньги, расторгнув договор купли-продажи.

Кроме того, продавцы теперь обязаны до продажи предоставить покупателю идентификационный код устройства, чтобы тот мог самостоятельно проверить статус его верификации.

Поправки также внесены в закон «О регулировании торговой деятельности». Теперь продажа мобильных телефонов, не прошедших обязательную верификацию, запрещена. Перед реализацией продавец должен проверить устройство по базе идентификационных кодов, чтобы убедиться в отсутствии ограничений или блокировки. Это требование распространяется и на интернет-магазины.

Еще одно изменение касается документов, подтверждающих покупку. Помимо привычных сведений о товаре и продавце, в чеках и других документах теперь должны указываться идентификационные коды реализуемого устройства.

Закон был официально опубликован 20 июня 2026 года и вступит в силу через 60 календарных дней после публикации.

Напомним, ранее стало известно, что при ввозе в Казахстан мобильных телефонов и планшетов также потребуется указывать их IMEI-коды.

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